Смоленск, , 13:37 — REGNUM Проверку инцидента на учениях Росгвардии в Смоленской области, в результате которого погиб военнослужащий, начала военная прокуратура Смоленского гарнизона.

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«В настоящее время проводится проверка», — приводит РИА Новости слова представителя надзорного ведомства.

Напомним, ранее о начале служебной проверки по факту гибели военнослужащего в ходе учений под Смоленском заявило командование Центрального округа войск Национальной гвардии РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 сентября, в ходе учений двое военнослужащих Росгвардии попали под бронетранспортёр в Смоленской области. Один из них погиб, второй находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.