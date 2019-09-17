Смоленск, 17 сентября 2019, 12:53 — REGNUM Командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку по факту гибели военнослужащего в ходе учений под Смоленском, сообщила пресс-служба ведомства 17 сентября
По информации Росгвардии, состояние второго пострадавшего удовлетворительное.
По предварительным данным, в ходе учебной отработки саперами поиска взрывоопасных предметов взорвалась одна из мин, в результате из-за дымовой завесы водитель БТР не увидел людей, шедших впереди.
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