Смоленск, , 12:53 — REGNUM Командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку по факту гибели военнослужащего в ходе учений под Смоленском, сообщила пресс-служба ведомства 17 сентября

«По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

По информации Росгвардии, состояние второго пострадавшего удовлетворительное.

По предварительным данным, в ходе учебной отработки саперами поиска взрывоопасных предметов взорвалась одна из мин, в результате из-за дымовой завесы водитель БТР не увидел людей, шедших впереди.

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