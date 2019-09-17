Смоленск, , 11:50 — REGNUM Двое военнослужащих Росгвардии попали под бронетранспортёр в Смоленской области. Один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает 17 сентября портал Readovka67 со ссылкой на источник.

Несчастный случай произошел в ходе учений. Росгвардейцы оказались на пути боевой машины и попали под неё. В крайне тяжелом состоянии 21-летнего военнослужащего госпитализировали, однако не смогли спасти. Его сослуживец получил переломы и остается под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23-летний военнослужащий из РФ был найден мертвым в армянском городе Гюмри. По предварительным данным, ему стало плохо, однако прибывшие на месте медики уже не могли спасти мужчину. Правоохранители и военные проверяют обстоятельства ему смерти.

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