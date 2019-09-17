В посёлке Волчанец в Приморье 27-летний человек умер, не дождавшись приезда скорой помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владивосток, , 11:16 — REGNUM Читайте также: В Псковской области мужчина умер, не дождавшись скорой помощи

На вызов скорой помощи диспетчер предложила отвезти больного в больницу на своём транспорте, однако, такого транспорта родственники молодого человека найти не смогли, и он умер за два с половиной часа до приезда кареты «Скорой помощи».

Очевидцы отмечают, что машина ритуальной службы появилась возле дома потерпевшего уже через 20 минут после его смерти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе в 50 метрах от приёмного покоя умерла пожилая женщина, не дождавшись приезда скорой помощи. Женщина была бездомной, все документы были с ней.