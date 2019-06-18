В Псковской области мужчина умер, не дождавшись скорой помощи

Псков, , 12:42 — REGNUM Власти Псковской области отреагировали на сообщение о гибели 44-летнего мужчины в Новом Изборске, который умер 24 мая, не дождавшись скорой помощи. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обращение опубликовано на официальном сайте губернатора Михаила Ведерникова.

Его автор отмечает, что при вызове скорой по телефону им ответили, что на весь Печорский район — всего один автомобиль скорой помощи, который на тот момент находился на вызове. В итоге скорая прибыла к пациенту спустя три часа, спасти мужчину не удалось.

«На весь район одна машина. Как такое может быть? Почему другие районы получают машины? В чем мы провинились? В чем провинились работники скорой?» — отмечается в обращении.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Геращенко в ответ на него сообщила, что Печорская районная больница «не испытывает потребности в автомобилях скорой медицинской помощи».

«В дополнение к имеющимся ранее в феврале текущего года больницей были получены еще два новых автомобиля. Основной проблемой в настоящее время является дефицит медицинских кадров, как в Печорском районе, так и в целом по области», — говорится в ответе чиновника.

По словам Геращенко, в связи с недостаточным количеством фельдшеров скорой медицинской помощи в Печорской больнице «в ближайшее время планируется организовать оказание данного вида помощи жителям района силами ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области остро строит проблема дефицита кадров в медицине. По данным региональной администрации, в регионе каждый медицинский работник буквально трудится за двоих: укомплектованность основными кадрами государственных организаций составляет всего 43%.