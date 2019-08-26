Севастополь, , 17:30 — REGNUM

В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.

«Бабушка была бездомной. Выписали её 5 августа, жила на лавочках возле Московского рынка. Врачи больницы сказали, что примут, только если её «скорая» привезёт. Пока «скорая» ехала, она умерла. Документы все у неё были», — пишут в соцсетях севастопольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания Татьяна Щербакова заявила, что более двух тысяч бездомных севастопольцев нуждаются в социальном приюте.

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