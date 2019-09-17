Екатеринбург, , 06:32 — REGNUM Стали известны повторные результаты экспертизы анализов водителя, устроившего 4 августа дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева в Екатеринбурге. Исследования проводили в Челябинске.

По данным местных изданий, результаты повторной экспертизы не отличаются от первых — водитель в момент аварии был трезв.

Как сообщало ИА REGNUM, вызвавшее широкий общественный резонанс дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром 4 августа в Екатеринбурге. Водитель автомобиля «КИА» на большой скорости проехал несколько перекрёстков на красный и врезался в стоящие впереди машины.

В результате ДТП погибли два человека, которые находились в стоящем на перекрёстке такси. Сам водитель «КИА» и находившийся в салоне пассажир получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

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Выдвигалась версия, что водитель в момент ДТП был пьян, однако экспертиза показала отсутствие алкоголя и наркотиков в организме. Позже была назначена повторная экспертиза, которую решили провести за пределами региона.

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