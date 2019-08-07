Екатеринбург, 7 августа 2019, 10:43 — REGNUM
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля КИА, который 4 августа на большой скорости врезался в стоящие на перекрёстке автомобили по улице Малышева. Инкриминируемая гражданину статья предполагает санкции в виде лишения свободы до семи лет в колонии.
Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло в Екатеринбурге 4 августа. В то утро атомобиль КИА проскочил несколько светофоров по улице Малышева на красный сигнал и врезался в стоящие на перекрёстке машины.
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В результате аварии на месте скончались два человека: водитель и пассажир такси.
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