Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля КИА, который 4 августа на большой скорости врезался в стоящие на перекрёстке автомобили по улице Малышева. Инкриминируемая гражданину статья предполагает санкции в виде лишения свободы до семи лет в колонии.

«Сотрудниками специализированного отдела главного следственного управления в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Представителями МВД организовано проведение неотложных следственных действий, направленных на установление более точных обстоятельств данного резонансного ДТП», — прокомментировал изданию « Новый день » руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло в Екатеринбурге 4 августа. В то утро атомобиль КИА проскочил несколько светофоров по улице Малышева на красный сигнал и врезался в стоящие на перекрёстке машины.

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В результате аварии на месте скончались два человека: водитель и пассажир такси.

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