Владивосток, , 12:42 — REGNUMАномальные дожди в Приморье и паводки в Сибири вызваны перегревом территории Китая этим летом, считает глава Примгидромета Борис Кубай.

«Этот воздух распространялся дальше … и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье», — сказал он.

По его словам, в ряде районов Приморья в августе выпало до 150−200% месячной нормы осадков, наиболее интенсивные дожди прошли в средних и нижних течениях основных рек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, сегодня, 30 августа, на регион выйдет мощный тропосферный вихрь, уйдет на запад и восток Приморья, а уже к концу дня 31 августа дожди покинут край. Катастрофических подъёмов рек 31 августа и 1 сентября не ожидается.

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