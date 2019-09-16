Мехико, , 22:48 — REGNUM Как минимум 12 человек получили травмы во время пиротехнического шоу на юго-западе Мексики, устроенного во время празднований 209-й годовщины провозглашения независимости страны. Об этом 16 сентября сообщает радиостанция Noticias MVS.

По предварительной информации, во время шоу, проходившем на городской площади в городе Халапа в штате Веракрус несколько пиротехнических изделий взорвались внештатно. Взрыв пиротехники произошёл не высоко в небе, как планировалось организаторами, а непосредственно над головами у зрителей.

Пострадали 12 человек, они получили травмы и ожоги. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Власти штата начали расследование причин и обстоятельств ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, пострадавшей в результате взрыва в Швеции. По предварительным данным, целью неизвестных, заложивших взрывчатку, был магазин, мимо которого в момент взрыва проходила пострадавшая.

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