Стокгольм, , 15:55 — REGNUM 20-летняя женщина пострадала в результате взрыва, произошедшего на юге Швеции. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба полиции страны.

ЧП произошло в городе Лундт у здания продуктового магазина. Взрыв прогремел в 02:40 по местному времени (03:40 мск), пострадала женщина, проходившая мимо в момент взрыва.

Пострадавшая получила осколочные ранения и была госпитализирована. Полиция сообщила, что в настоящее время идёт опрос свидетелей произошедшего, задержанных либо подозреваемых пока нет.

Предполагается, что основной целью для злоумышленников, заложивших взрывчатку, был магазин.

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