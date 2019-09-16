Ялта, Крым, , 14:17 — REGNUM В Ялте начальство парковочного предприятия целый год не платило своим работникам зарплату. Об этом ИА REGNUM 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ Следкома РФ по РК и Севастополю.

«Директор по предварительному сговору с заместителем потребовал отдавать ему денежные средства, вырученные в результате деятельности платных парковок, пообещав ежедневно выплачивать работникам 30% от этой суммы. При этом они не должны были претендовать на официальную зарплату. Работники не получали зарплату с января по декабрь 2018 года», — отметили в Следкоме.

Помимо этого, по словам правоохранителей, вместе с выручкой, полученной от водителей за услуги парковки, сообщники похитили почти 400 тысяч рублей. Заведено уголовное дело, ч. 3 ст.160 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля, который получил взятку в 400 тысяч рублей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом: Чиновнику мэрии Ялты грозит до 12 лет колонии за взятку в 400 тысяч рублей