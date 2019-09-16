Ялта, Крым, 16 сентября 2019, 14:17 — REGNUM В Ялте начальство парковочного предприятия целый год не платило своим работникам зарплату. Об этом ИА REGNUM 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ Следкома РФ по РК и Севастополю.
Помимо этого, по словам правоохранителей, вместе с выручкой, полученной от водителей за услуги парковки, сообщники похитили почти 400 тысяч рублей. Заведено уголовное дело, ч. 3 ст.160 УК РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля, который получил взятку в 400 тысяч рублей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом: Чиновнику мэрии Ялты грозит до 12 лет колонии за взятку в 400 тысяч рублей