Ялта, Крым, , 10:51 — REGNUM

В Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля администрации города за взятку в 400 тысяч рублей, ему грозит до 12 лет колонии. Об этом ИА REGNUM 14 августа сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Задержанный с поличным подозревается в том, что, действуя в сговоре с должностными лицами департамента муниципального контроля администрации Ялты, получил взятку в размере 400 тысяч рублей за незаконные действия по невзысканию восстановительной стоимости удаленных зеленых насаждений на земельном участке в Ялте», — уточнили в МВД.

Правоохранители также отметили, что с поличным также задержаны ещё двое посредников при передаче взятки в 220 тысяч рублей должностным лицам департамента муниципального контроля администрации Ялты.

«Деньги передавались в обмен на то, чтобы их не привлекли к ответственности за нарушения земельного законодательства, правил благоустройства и торговли на объекте, расположенном в поселке Форос», — уточнили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму задержали начальника отдела полиции №2 управления МВД РФ по Керчи и его заместителя по подозрению в получении взятки 740 тысяч рублей.

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