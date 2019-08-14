Ялта, Крым, 14 августа 2019, 10:51 — REGNUM
В Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля администрации города за взятку в 400 тысяч рублей, ему грозит до 12 лет колонии. Об этом ИА REGNUM 14 августа сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Правоохранители также отметили, что с поличным также задержаны ещё двое посредников при передаче взятки в 220 тысяч рублей должностным лицам департамента муниципального контроля администрации Ялты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму задержали начальника отдела полиции №2 управления МВД РФ по Керчи и его заместителя по подозрению в получении взятки 740 тысяч рублей.
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