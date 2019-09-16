Москва, , 13:48 — REGNUM Участник августовской акции протеста в Москве Павел Устинов признан виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии. Такое решение сегодня, 16 сентября, вынес Тверской суд Москвы.

Читайте также: Прокуратура просит шесть лет для Павла Устинова, напавшего на росгвардейца

Обвинения активисту были предъявлены по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Служители Фемиды приговорили Устинова к трём с половиной года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Однако последний оказал сопротивления, в результате чего страж порядка получил вывих плеча. Как заявил пострадавший в зале суда, в госпитале он провёл более трёх недель.

Также по теме: Напавшего на омоновца участника митинга в Москве оставили под стражей

Прокурор запросил пять лет тюрьмы для обвиняемого в нападении на бойца ОМОН

При этом сам подсудимый свою вину не признал, пишет Интерфакс. По его словам, на акции оказался он случайно и не оказывал сопротивления при задержании

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор просил назначить наказание Павлу Устинову в виде шести лет колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Закон суров, но это закон: чему учит «дело Устинова»?