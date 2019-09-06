Биробиджан, , 06:34 — REGNUM Ущерб хозяйству еврейской АО от амурского паводка превысил 2,2 млрд рублей. Об этом на ВЭФ-2019 сообщил губернатор области Александр Левинталь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наибольший ущерб был нанесён сельскому хозяйству. Паводок уничтожил почти вдвое больше посевов, чем наводнение 2013 года. Тогда погибли 33 тыс. гектаров, а сейчас 56 тыс. Причем, половина из того, что уцелело, тоже может пропасть, потому, что из-за дождей не удавалось проводить правильную обработку», — сказал Александр Левинталь.

Также в ЕАО подтоплено около 200 жилых домов, 5 тыс. дач и 2,5 земельных участков.

Александр Левинталь попросил президента России Владимира Путина оказать ЕАО помощь для ликвидации последствий паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни ухудшили паводковую ситуацию в регионах ДФО, расположенных вдоль Амура — в ЕАО, Хабаровском крае. В Амурской области паводок уже позади, регион ликвидирует его последствия.