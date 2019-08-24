Владивосток, , 15:47 — REGNUM

В Анучинском районе Приморья состоялся гастрономический фестиваль мёда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль мёда в Приморье Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Фестиваль мёда в Приморье Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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В селе Анучино прошёл четвёртый фестиваль мёда, который собрал производителей сладкого продукта практически со всех районов Приморья. На открытии фестиваля губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность фестиваля с точки зрения туристической привлекательности региона.

Фестиваль мёда в Приморье Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Ежегодно в Приморье производится порядка 6 тысяч тонн мёда, по замыслу краевого департамента сельского хозяйства, предусмотренные мероприятия по поддержке производителей мёда, направленные на увеличение экспорта, позволят нарастить объёмы производства до 12 тысяч тонн к 2025 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге открылась ярмарка мёда, где два десятка производителей мёда представили участникам мероприятия не только мёд, но и производные продукты.