Хабаровск, , 07:17 — REGNUM В Хабаровском крае гребень амурского паводка сместился в Ульчский район. Неблагоприятные гидрологические явления сохраняются на реках Хабаровского района и района им. Лазо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Опасные значения уровня воды сохраняются на Нижнем Амуре — от села Елабуга до села Тахта. Гребень паводка 16 августа проходит у села Мариинское Ульчского района.

Остаются затопленными поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Урми, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь. В Хабаровском районе гребень паводка проходит на реке Тунгуска у села Архангеловка. В районе им. Полины Осипенко гребень паводка проходит на реке Амгунь у села Осипенко.

Уровень Амура у Хабаровска за сутки не изменился и по состоянию на 08:00 по местному времени 16 сентября составляет 550 см. Опасное значение для города — 600 см.

Уровень Амура у Комсомольска остаётся высоким — 811 см, при опасном значении 650 см. За сутки уровень реки упал на 5 см.

Как сообщало ИА REGNUM, амурский паводок завершается в Хабаровском крае и ЕАО, населённые пункты постепенно освобождаются от воды.