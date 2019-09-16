Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства массовой драки азиатских мигрантов в Апраксином переулке, которая произошла вечером в субботу, 14 сентября. В ходе столкновения применялись ножи и звучали выстрелы.

Рынок на территории Апраксина двора Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщение о драке неподалеку от Апраксина двора, где традиционно скапливаются мигранты, поступило в полицию в 22:30. Прибывший наряд никого на месте не обнаружил. Однако позже из медучреждений пришли сообщения о госпитализации двух выходцев из Азии, которые получили ножевые ранения и травмы в ходе конфликта с другой группой лиц в Апраксином переулке.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны и доставлены в отдел для последующего разбирательства несколько уроженцев одного из среднеазиатских государств», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным СМИ, задержаны 12 иностранцев.

Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение миграционных законов РФ. Одновременно возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

По предварительной версии, конфликт произошёл на бытовой почве. Выясняются причины и обстоятельства стычки, идет розыск всех участников инцидента.

Как отмечает ИА REGNUM, массовые драки мигрантов стали уже обычным явлением в Петербурге. Нередко в таких конфликтах в ход идет оружие.

Так, массовая драка со стрельбой из травматики произошла 16 августа на рынке на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, на юге города. Три человека получили ранения. По данным СМИ, в ходе конфликта, помимо «травматики», применялись биты, а его участниками стали выходцы из Азербайджана и Узбекистана.

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В мае 2019 года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из азиатских стран СНГ. После этого полиция провела масштабную операцию в местах компактного проживания мигрантов в целях задержания лиц, причастных к поножовщине.

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Смертельный случай поножовщины со стрельбой произошел 26 июня. Его участниками стали жители российского Дагестана и уроженец Грузии. Один человек погиб.

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