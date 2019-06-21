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Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки

Происшествия

Одному потребовалась госпитализация

Санкт-Петербург, 21 июня 2019, 10:30 — REGNUM  Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга. Несколько участников конфликта были задержаны, одному потребовалась медицинская помощь.

Сообщение о драке поступило в 22 часа от дома №18А по Выборгскому шоссе. Прибывшие на место сотрудники полиции Выборгского района и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли конфликт и доставили в отдел полиции семь его участников.

На них составлены протоколы о мелком хулиганстве. «В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», среди задержанных — ранее судимый житель Петербурга, четверо граждан Узбекистана в возрасте от 24 до 33 лет и двое граждан Азербайджана, 31 и 33 лет. Один из граждан Узбекистана был госпитализирован.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в одном из кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из азиатских стран.

После этого полиция провела масштабную операцию в местах компактного проживания мигрантов. Она проводилась в целях задержания лиц, причастных к поножовщине.

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Массовые драки
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