Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:35 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре в связи с подтоплением закрыт аэропорт «Хурба», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за выхода грунтовых вод затоплена взлетно-посадочная полоса. Отменены рейсы на Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, в отдаленный поселок Херпучи, в Южно-Сахалинск.

Все вылета в Комсомольск из Южно-Сахалинска перенесены на 16 сентября, сроки окончания восстановительных работ в воздушной гавани города Юности пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, амурский паводок в Комсомольске-на-Амуре сдает позиции, за сутки уровень воды у города упал на 4 см.