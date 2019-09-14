Эр-Рияд, , 09:32 — REGNUM Взрывы с последующим пожаром на нефтеперерабатывающих предприятиях национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии стали результатом атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба МВД страны.

Взрывы с последующими пожарами произошли на НПЗ, расположенных на месторождениях Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

По данным МВД страны, пожары возникли в 00:40 по местному времени 14 сентября в результате ударов БПЛА. В настоящее время пожары на обоих предприятиях взяты под контроль службами промышленной безопасности компании Aramco. Начато расследование обстоятельств и причин инцидента.

Кто конкретно стоит за атакой на НПЗ не сообщается. Ответственность за нападение никто из действующих террористических организаций на себя не взял.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим возгоранием на крупнейшем в Саудовской Аравии НПЗ. Сведений о пострадавших не поступало.

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