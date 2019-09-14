Эр-Рияд, , 08:30 — REGNUM Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на одном из крупнейших в мире НПЗ, расположенном в Саудовской Аравии на востоке страны. Об этом 14 сентября сообщают агентство Associated Press (АР) и телеканал Al-Arabiya.

По данным AP, перед возгоранием был зафиксирован сильный взрыв. В настоящее время на территории предприятия видны языки пламени и столб дыма.

В свою очередь, телеканал Al-Arabiya поясняет, что пламя в настоящее время взято под контроль, при этом причин возгорания и взрыва не сообщается.

Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Предприятие по переработке нефти находится на месторождении Абкайк и принадлежит компании Saudi Aramco. Компания называет предприятие крупнейшим в мире, здесь ежедневно перерабатывается до 7 млн баррелей нефти в день.

НПЗ неоднократно становился объектом для попыток совершить теракт со стороны участников террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В последний раз попытка совершить подрыв завода была предпринята боевиками в 2009 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на заводе по производству автомобильных аккумуляторов в итальянском городе Авеллино. Пострадавших нет.

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