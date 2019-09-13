Краснодар, , 13:46 — REGNUM Пожар в строящемся многоэтажном здании произошёл в Краснодаре утром 13 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на улице Карякина поступило на пульт дежурного в 09:22 — сообщалось, что горит кровля строящегося жилого дома. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, огонь уже потушили. Возгорание произошло на 22-м этаже, пожар охватил 20 кв.м. ПО данным СМИ, загорелись битум и пиломатериалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с противопожарной безопасностью обсуждалась сегодня, 13 сентября в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЮФО, которое провёл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он, в частности, обратил внимание глав регионов округа на недопустимость игнорирования требований пожарной безопасности.

Об этом: ЮФО угрожают пожары, а многие игнорируют правила безопасности — Патрушев