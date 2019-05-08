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Гибель туристов в горах Алтая могло спровоцировать землетрясение

Происшествия

В день гибели новосибирской группы альпинистов в республике Алтай было зафиксировано небольшое сейсмическое событие

Гибель туристов в горах Алтая могло спровоцировать землетрясение
Иллюстрация: ГУ МЧС по Республике Алтай
Группа новосибирских туристов погибла в горах Алтая

Горно-Алтайск, 8 мая 2019, 13:15 — REGNUM  Трагедию с туристической группой из Новосибирска, случившуюся 6 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай, могло спровоцировать землетрясение, отмечается в сообщении на канале «Новости Горного Алтая».

"Наши читатели вспомнили, что утром 6 мая в Кош-Агачском районе, как раз в районе Южно-Чуйского хребта, произошло землетрясение. Магнитуда 3,3 вроде как и не ощущалось, но вполне может быть, что именно это сейсмическое событие спровоцировало сход лавины, под которой погибли семеро новосибирцев», — отметил главный редактор сайта Дмитрий Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только сегодня утром, 8 мая, алтайским спасателям поступил сигнал о трагическом происшествии, связанном со сходом лавины. Под неё 6 мая попала группа новосибирских альпинистов из девяти человек, стартовавшая 1 мая по маршруту четвёртой категории сложности на пик Металлург. Выжили только две девушки. До пункта, оборудованного связью, пострадавшим пришлось добираться двое суток.

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Гибель туристов в горах Алтая 6 мая 2019 года
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