В горах Алтая найдены тела троих из семерых пропавших туристов

Горно-Алтайск, , 13:57 — REGNUM Врио губернатора Республики Алтай в своём Instagram подтвердил смерть троих из семерых попавших под снежную лавину новосибирских туристов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Спасатели нашли тела троих погибших туристов. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Двоим удалось спастись, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить о произошедшем только сегодня, 8 мая. Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета», — пояснил новый глава республики.

https://www.instagram.com/p/BxMtVCPgkQv/

Напомним, трагедия произошла 6 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Под сход снежной лавины попала группа из девяти туристов. Только двое смогли выжить и добраться до базы, где есть телефонная связь. В поисково-спасательной операции задействованы силы и средства нескольких подразделений МЧС из Новосибирска, Республики Алтай и Красноярского края. Не исключено, что трагедию спровоцировало небольшое землетрясение, зарегистрированное как раз в том районе 6 мая.