Уссурийск, Приморский край, , 08:45 — REGNUM В ночь с 12 на 13 сентября в городе Уссурийске в Приморье сгорело шесть автомобилей. Об этом пишет ВостокМедиа.

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Происшествие произошло на охраняемой автопарковке. В социальных сетях люди задаются вопросом, где в это время был охранник, который должен был отреагировать на происшествие.

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Как сообщало ИА REGNUM, поджёг машины доверенного лица кандидата на пост губернатора Сахалина Алексея Корниенко наблюдатели связывают с постановочными трюками, распространёнными в среде КПРФ в период проведения выборных кампаний.