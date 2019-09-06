Южно-Сахалинск, , 14:32 — REGNUM В социальных сетях и дальневосточных телеграм-каналах не поверили в историю со сгоревшим автомобилем помощника кандидата в губернаторы Сахалина, депутата Госдумы РФ от КПРФ Алексея Корниенко. Пользователи соцсетей сообщают, что такое у коммунистов случается на выборах не редко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Например, приморский телеграм-канал Жертвы Priжима отмечает:

«Горящие машины у коммунистов, как символ гонений — это их фишка. В ночь на воскресенье должны постановочно похитить жену какого-нибудь активиста — коммуниста. И, конечно, власть будет запугивать наблюдателей от коммунистов. Вот крику-то будет».

Авторы других каналов вспоминают, как на различных выборах в Приморском крае машины кандидатов от КПРФ пылали столь регулярно, что это стало вызывать уже насмешки у избирателей.

«У кандидата от КПРФ по Партизанску сожгли машину, у кандидата от КПРФ Дмитрия Рослого тоже сожгли, в Надеждинском районе кандидату от КПРФ жгли. Только у коммунистов постоянно перед выборами жгут машины», — пишут авторы телеграм-каналов Дальнего Востока.

Наверное, поэтому, полиция в Ногликах Сахалинской области, где и случился «огненный» инцидент с автомобилем помощника кандидата в губернаторы от КПРФ Алексея Корниенко, не хотела принимать заявление, полагая, что машину спалили сами коммунисты. Многие комментаторы считают, что связывать подобные происшествия с недружественными действиями оппонентов — глупо, на Сахалине и близко нет того накала предвыборных страстей, от которого могли бы вспыхивать машины. Да и участники предвыборной гонки — люди интеллигентные.

Автомобиль принадлежит доверенному лицу кандидата Антону Варанкину. Он требует, чтобы показания с него взяли. И полиция, разумеется, обязана это сделать. Уже хотя бы для того, чтобы не возникало никаких подозрений в «политическом» поджоге автомобиля.

Впрочем, не все отнеслись к инциденту скептически. Есть в социальных сетях и те, кто считает, что в ситуацию с выборами губернатора могла вмешаться и какая-то третья сила, которой нужно, как минимум, поставить под сомнение итоги выборов.

В любом случае — горящий накануне выборов автомобиль одного из самых заметных кандидатов в глазах избирателя выглядит эффектно. Результаты выборов увидим уже скоро.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на Сахалине, в Ногликах, неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль с портретами кандидата в губернаторы Алексея Корниенко. Ранее коммунисты жаловались на то, что им постоянно пытаются мешать агитировать.