Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В Екатеринбурге во дворе дома по улице Боровой сгорел автомобиль Suzuki, и в результате пожара пострадали ещё три автомобиля, находившихся рядом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского УМВД.

Уточняется, что тревожное сообщение поступило в 02:50 по местному времени и на место выехали сыщики отдела полиции №3, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Также в 03:30 поступило сообщение о возгорании ВАЗ-2104 на улице Ильича. На место также выехала следственно-оперативная группа полиции, однако владелец автомобиля не стал обращаться в органы МВД, так как машина загорелась из-за неисправности.

Отметим, что вечером 8 сентября в Екатеринбурге возле дома №34 по улице Билимбаевской сгорел автомобиль. Как пояснили местные жители, машина была не на ходу и уже давно стояла во дворе бесхозная.