Хабаровск, , 05:57 — REGNUM В аэропорту Хабаровска приземлился Boeing 737−800, принадлежащий авиакомпании «Якутия», с треснувшим стеклом, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным авиакомпании, у самолета, выполнявшего рейс Анадырь — Хабаровск, во время полета треснул покрывной слой левой форточки пилота. В авиакомпании сообщили, что на безопасность полета это не повлияло, самолет приземлился штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, весь 2018 год пассажиры жаловались на бесконечные задержки рейсов «Якутии». В авиакомпании объясняли проблемы некачественными самолетами SSJ-100.