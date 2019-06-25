По новому «делу врачей» в Белоруссии проходит 21 человек

Минск, , 19:31 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд очередное уголовное дело о коррупции в Минздраве, по которому обвиняется 21 человек. Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-конференции в Минске заявил замгенпрокурора республики Алексей Стук.

«Сейчас направлено в суд дело, наверное, самое крупное по количеству обвиняемых. Там всего 21 человек, из них 8 всего представители здравоохранения, ну и 13 человек, которые по 243 и 431», — сказал замгенпрокурора, комментируя новое «дело врачей».

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Упомянутая им статья 243 Уголовного Кодекса Белоруссии предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов, а статья 431 — за дачу взятки. Стук отметил, что «гарантию, конечно, трудно дать» в созданной ситуации, когда взяткодатели дают показания на обвиняемых в получении взятки, выходят на свободу и дальше продолжают коммерческую деятельность — в том числе по поставкам оборудования в государственные медучреждения.

Сколько взяткодателей по новому «делу врачей» (которое также называют «делом медиков») было осуждено, он не смог сказать. Стук сказал: «Не готов вам ответить на этот вопрос».

Напомним, 25 июня 2018 года замгенпрокурора Алексей Стук в ходе пресс-конференции заявил: «Наиболее подверженными коррупции были транспорт, промышленность, госуправление, здравоохранение и образование. Наиболее распространенными коррупционными преступлениями стали несоблюдение порядка проведения закупок, а также оказание государственным должностным лицом неправомерного предпочтения интересам определенных физлиц, использование должностным лицом служебного положения при решении личных вопросов. В качестве примеров фигурировали госзакупки в системе Минздрава и «дело Ровнейко» — помощника президента, получившего взятку от неназванного СП ЗАО за решение вопроса «в части организации сигаретного бизнеса».

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В тот же день, 25 июня 2018 года госинформагентство БелТА опубликовало материал, в котором глава Администрации президента Наталья Кочанова сообщила, что в 2018 году коррупция была выявлена в Администрации президента, а также «раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе минтранса, минэнерго, минздрава, мингорисполкома». В тот же день председатель КГБ Валерий Вакульчик предоставил СМИ информацию о том, как ведомство вскрыло масштабную коррупционную схему в системе Минздрава, где взятки отдельным должностным лицам доходили до $350 тыс. разово за принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств.

«Дело врачей» стало одним из самых резонансных в 2018 году — наряду с политически мотивированным «делом регнумовцев» и «делом БелТА». В ходе состоявшегося 11 сентября совещания о проблемных вопросах в системе здравоохранения Александр Лукашенко заявил: «С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло — почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль — от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше».

Лукашенко сообщил также, что возбуждено 95 уголовных дел, в них фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств и около 100 человек, из которых ни одного уровня выше министра. Курирующий минздрав зампред совмина Василий Жарко, фигурирующий в резонансных журналистских расследованиях об элитной недвижимости, в тюрьму не отправился.

В ходе состоявшегося 21 декабря 2018 года республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством генпрокурора Александра Конюка была заявлена «основная цель мероприятия — выработка нестандартных решений для успешного противодействия коррупции». Генпрокуратура констатировала, что «наиболее подверженным коррупции участники совещания отнесли сферы закупок, строительства, внешнеэкономической деятельности, выделения земельных участков, использования служебной техники и иного имущества». Конюк сообщил о передаче четырёх уголовных дел в рамках «дела врачей» в суд, среди первых пяти подсудимых значился замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.