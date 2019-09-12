Пицунда, Абхазия, , 22:45 — REGNUM Отдыхающий из России утонул на черноморском курорте Пицунда в Абхазии. Об этом сообщил 12 сентября помощник генерального прокурора страны по связям с общественностью Даур Амичба.

По его словам, трагический инцидент произошёл ещё 9 сентября, однако установить личность погибшего удалось только сегодня. Им оказался уроженец Московской области 1951 года рождения.

Отмечается, что мужчина активно увлекался плаванием, однако в день инцидента, согласно сводкам метеослужбы, на море наблюдалось сильное волнение.

Как сообщил помощник прокурора, в настоящее время решается вопрос о вывозе тела погибшего для погребения по месту жительства.

Напомним, что это уже третий случай гибели российских граждан на курортах за текущую неделю. 11 сентября отдыхающий из России утонул на острове Пхукет в Таиланде, а за день до этого российский турист утонул на пляже в районе болгарского города Поморие.