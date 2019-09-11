Бургас, Болгария, , 16:56 — REGNUM Российский турист утонул на черноморском курорте в Болгарии. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба полиции города Бургаса.

ЧП произошло 10 сентября на пляже в районе болгарского города Поморие. По предварительным данным, 72-летний турист из России утонул во время купания в море. Причиной смерти стало мертвое волнение — опасное для купающихся в море явление, когда пловца течением относит от берега.

Отмечается, что подобное происшествие случилось на пляже города-курорта Обзор, где утонул гражданин Украины. Тела погибших доставлены в морг Бургаса для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Генеральное консульство РФ в Болгарии в настоящее время начало проверку информации о гибели гражданина России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае с туристом из России во Вьетнаме. Мужчина утонул во время купания на пляже во вьетнамском городе Муйне.

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