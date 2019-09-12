Москва, , 20:10 — REGNUM Дело по статье административного Кодекса было заведено прокуратурой города Москвы в отношении спортивного журналиста Андрея Малосолова за оскорбление футболиста «Спартака». Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Московского городского суда.

Заявление в прокуратуру на Малосолова подал московский футбольный клуб «Спартак». Поводом для возбуждения административного дела по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства стала публикация журналиста в Twitter.

Запись в Twitter была сделана Малосоловым после матча «Спартака» против ЦСКА в «Кубке Париматч Премьер». В записи журналист, болеющий за ЦСКА, обозвал бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано «обезьяной». Позднее Малосолов твит удалил.

Судебное заседание по административному делу в отношении журналиста Малосолова состоится 27 сентября.

Сам журналист пояснил, что его слова о Луисе Адриано представляли собой поведенческую оценку и эмоциональную реакцию на стычку футболиста с Кириллом Набабкиным, защитником ЦСКА.

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