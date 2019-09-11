Сан-Паулу, Бразилия, , 15:03 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве в отношении модели Нажилы Триндад возбудила полиция бразильского города Сан-Паулу, сообщил телеканал Globo.

Девушку подозревают в ложном доносе с целю вымогательства денег у французского футболиста из клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара да Силва Сантос Жуниор. Кроме того, в соучастии в преступлении подозревают ее мужа.

Прокуратура собирает доказательства для передачи дела в суд.

Напомним, что мае 2019 года Нажилы Триндад обвила Неймара в изнасиловании. Модель обратилась в полицию, приехав из Парижа и заявила, что преступление произошло, когда она гостила у футболиста. Адвокаты француза настаивали на версии, что секс был по обоюдному согласию, а Неймар написал в Twitter, что у него вымогают деньги. В августе суд решил, что доказательств недостаточно и обвинение с футболиста было снято.

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