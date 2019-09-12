Бенгази, Ливия, , 16:28 — REGNUM Несколько крупных городов остались без энергоснабжения на востоке Ливии. Об этом 12 сентября сообщает новостной портал Al Wasat.

Согласно полученным данным, электроэнергии лишились все районы второго по величине города Ливии Бенгази, а также города Сирт, Дерн и их окрестности. Только в одном Бенгази проживает более 600 тыс. человек.

Сбой в энергоснабжении произошёл вечером 11 сентября. Все предприятия и жилые кварталы городов Ливии на востоке страны оставались в темноте в ночное время. В настоящее время подача электроэнергии ещё не восстановлена.

Как пояснили власти страны, причиной сбоя стали технические проблемы на распределительной станции, расположенной возле города Бенгази. На аварийный участок направлены специалисты, которые проводят ремонтно-восстановительные работы.

Власти Ливии уверяют, что энергоснабжение будет восстановлено в самое ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом отключении электроэнергии в части города Омска. По данным «Россети Сибирь» это произошло из-за прямого попадания молнии в провода двухцепной воздушной линии.

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