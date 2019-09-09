Омск, , 08:10 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал разобраться в причинах массового отключения электроэнергии на омском Левобережье. Как сообщили ИА REGNUM 9 сентября в региональном правительстве, проверку будет проводить министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

Эксперты должны выяснить причины продолжительного отсутствия света в многоквартирных домах и на объектах Кировского округа и предоставить заключение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске вечером 7 сентября было нарушено электроснабжение на трёх подстанциях, от которых запитаны потребители Кировского округа, в том числе Омский аэропорт. По данным «Россети Сибирь», это произошло из-за прямого попадания молнии в провода двухцепной воздушной линии.

В понедельник происшествие обсудили на аппаратном совещании омских министров. Как уточнили в правительстве, периодически такие ситуации возникают в разных округах города.

Аэропорт частично подключили от резервных линий. Но один терминал и взлётная полоса оставались без питания три часа, что стало причиной задержки рейса, подчёркивают власти Омской области.

По информации мэрии Омска, процесс возобновления подачи электропитания в полном объёме занял время с вечера до утра. Губернатора, в частности, интересует, как перебои со светом повлияли на работу энергозависимых приборов.

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