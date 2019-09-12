Томбукту , Мали, , 00:06 — REGNUM Как минимум один военнослужащий погиб, ещё семеро пострадали в результате попадания в засаду, устроенную террористами на севере Мали. Об этом 11 сентября сообщает агентство France Presse.

Отряд военнослужащих попал в засаду в регионе Томбукту около города Гундам. В результате атаки боевиков погиб один военнослужащий, ещё семеро получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Во время атаки террористы использовали самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие, передвигаясь при этом на пикапе.

В район инцидента направлено подкрепление. Пострадавшие были экстренно госпитализированы.

Напомним, пограничный район на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера стал прибежищем для различных террористических группировок, периодически совершающих нападения на сотрудников миссий ООН, международные и малийские войска. При атаках террористы часто используют самодельные взрывные устройства. На территории Мали из-за террористической угрозы с 2018 года был продлён на год режим чрезвычайного положения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве на самодельной мине в Мали автобуса с 60 пассажирами. В результате взрыва восемь человек погибли.

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