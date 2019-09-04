Дуэнца, , 11:44 — REGNUM По меньшей мере восемь человек погибли, когда самодельная бомба взорвалась под пассажирским автобусом, проезжающим по охваченному насилием Центральному району Мали — Мопти. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение автобусной компании во вторник, 3 сентября.

Автобус, перевозивший 60 человек, подорвался на мине на территории региона Дуэнца в Мопти.

«В результате взрыва погибли несколько человек, еще несколько получили ранения. Предварительное число погибших, я уточняю — предварительное, составляет восемь человек», — сказал Мохаммед Диаките, директор автобусной компании SONEF.

Министерство безопасности страны отказалось от немедленных комментариев по поводу инцидента и не назвало тех, кто мог быть за ним.

Отдаленный пограничный район на границе Буркина-Фасо, Мали и Нигера стал убежищем для боевиков, которые часто совершают нападения на сотрудников ООН, малийские и международные войска. Обычно боевики используют самодельные взрывные устройства (СВУ).