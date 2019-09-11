Симферополь, 11 сентября 2019, 17:11 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту пропажи 15-летнего подростка из Магнитогорска, которого унесло в открытое море во время отдыха в Керчи возле мыса Кабаний. Об этом 11 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, 22-летнего молодого человека удалось вытащить из воды, сейчас он находится в больнице. Поиски его 15-летнего брата продолжаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Севастополе погибли действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Девушки отправились купаться в шторм в необорудованном для этого месте.
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