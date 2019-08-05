Севастополь, , 12:30 — REGNUM

В Севастополе утонули действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу, во время отдыха в районе бухты Омега на территории яхт-клуба. Об этом 5 августа на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Владимир Беспалый. По его словам, трагедия произошла 4 августа в бухте Омега на территории яхт-клуба «Юг», где нет оборудованного места для купания.

«Несмотря на предупреждения о штормовой погоде при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка. К сожалению, поднять тела до нынешней минуты не удалось — погодные условия не позволяют выйти катерам в море и пришвартоваться к пирсам», — отметил Беспалый.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные 3−4 августа на полуостров обрушилась непогода. Ленинский район Крыма подтопило после обильных осадков. Пострадали десятки домов в частном секторе и несколько фермерских хозяйств.

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