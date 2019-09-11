Луганск, 11 сентября 2019, 09:54 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили 11 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Украински вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Голубовское и Нижнее Лозовое из миномётов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулемётов.
В результате военнослужащие Народной милиции не пострадали, информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях уточняется.
В пресс-службе также рассказали о технике ВСУ, обнаруженной разведкой Народной милиции ЛНР.
Напомним, сутками ранее ВСУ трижды обстреливали территорию ЛНР из 82-мм миномётов, вооружения БМП, гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
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