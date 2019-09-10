Луганск, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды обстреляли территорию ЛНР, сообщили 10 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ применили миномёты калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Огонь вели по населённым пунктам Логвиново и Калиново. Потерь среди военнослужащих народной милиции ЛНР нет, информацию о потерях среди мирных жителей ЛНР, а также разрушениях гражданской инфраструктуры уточняются.

В пресс-службе также рассказали о наращивании военного потенциала украинских формирований в зоне конфликта. Разведка Народной милиции ЛНР обнаружила:

«Буксируемую гаубицу в районе посёлка Криничное, пять боевых бронированных машин вблизи населённого пункта Новоалександровка, три боевые машины пехоты в непосредственной близости от жилых домов в районе населённого пункта Новозвановка, а также бронированную разведывательно-дозорную машину в Светлодарске и бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Александрополье», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что командование 72-й бригады ВСУ ведёт работы по укреплению позиций в районе населённого пункта Новоалександровка.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в посёлке Троицкое дети случайно нашли тайник с оружием, принадлежащий боевикам 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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