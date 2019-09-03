Хабаровск, , 09:33 — REGNUM Паводок на Амуре-2019, затронувший Приамурье, ЕАО, Хабаровский край, признан вторым по силе за всю историю измерений подобных стихийных бедствий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На гидропосту Хабаровска регионального гидрометцентра зафиксирован второй исторический максимум — 644 см. В Комсомольске-на-Амуре уровень реки у города уже на метр выше опасного значения — сегодня 768 см. Это тоже второй исторический максимум после наводнения 2013 года.

Постоянные гидрологические наблюдения на Амуре ведутся с 1896 года.

Как сообщало ИА REGNUM, амурский паводок продолжает топить ЕАО и Хабаровский край. Гидрологи ухудшили прогноз для Комсомольска-на-Амуре — с 4 по 9 сентября уровень Амура у города может превысить отметку в 8 метров.