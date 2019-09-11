Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:00 — REGNUM Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться. Уровень реки у города сегодня, 11 сентября, составил 829 см. Количество подтопленных домов выросло до 367, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уровень Амура у города прибавил за сутки два см. Подтоплены, помимо жилья, 809 приусадебных участков, подвалы 180 многоэтажных домов. В городе и пригородах работают спасатели, техника пытается откачивать воду, работают психологи МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольском и Амурском районе Хабаровского края уходят под воду посёлки. Залит водой посёлок Эльбан, отрезан от мира разлившейся рекой военный городок Тейсин.