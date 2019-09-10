Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:28 — REGNUM Уровень Амура у Комсомольска превысил отметку 827 см. Вода продолжает прибывать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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Бед городу добавил и тайфун «Линлин» — затоплены городские улицы. Подвалы домов, социальных учреждений. В микрорайоне парковый река Тёплый ключ поднялась до такого уровня, что вода перелила построенную защитную дамбу. На место экстренно отправлены спасатели, техника, дамбу укрепляют мешками с песком.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три дня уровень Амура у Комсомольска достигнет отметки 850 см, при опасном значении 650 см.