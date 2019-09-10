Краснодар, , 17:36 — REGNUM Обстоятельства массовой драки расследуются правоохранителями в Краснодаре. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Конфликт, переросший в драку, произошёл в начале августа текущего года на территории загородного акваклуба. У многодетной семьи из 11 человек, праздновавшей на территории клуба семейный праздник, возник спор с сотрудниками клуба из-за потерянного спецбраслета, на котором фиксируются все заказы и услуги, которыми пользовался человек.

В полицию с заявлениями о телесных повреждениях обратились семеро участников конфликта из восьми, при этом трое были сотрудниками акваклуба. По результатам проведённых судебно-медицинских экспертиз было установлено причинение легкого вреда здоровью двум посетительницам и одному сотруднику акваклуба.

В суд были направлены материалы по признакам преступления, совершённого по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. При этом уголовное дело ещё не возбуждено.

Сообщается, что предстоит проведение ещё четырёх экспертиз по травмам, полученным посетителями клуба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке в Польше, где в Варшаве израильские студенты были избиты группой арабскоговорящих неизвестных. В дело вмешались МИД Израиля и МИД Польши. Ведётся расследование.

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