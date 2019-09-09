Варшава, , 13:00 — REGNUM Драка в столице Польши приобрела международный размах: граждане Израиля были избиты группой говорящих по-арабски молодых людей в Варшаве, пишет газета Kronen Zeitung.

8 сентября перед одним из ночных клубов Варшавы неизвестные атаковали группу израильских студентов. Один из них, Йотам Кашпицкий, серьезно пострадал: по утверждению его родственника, у молодого человека диагностирован перелом носа и глазницы, также он потерял сознание на короткое время. Прохожие не вмешивались в конфликт.

Министерство иностранных дел Израиля объявило, что расследует этот инцидент. Посол Польши в Израиле Марек Магеровский заявил об «ужасном варварском акте».

«Надеюсь, преступники будут в скором времени арестованы. Желаю Йотаму и другим пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал он на своей странице в Twitter.

«Инцидент, при котором израильские граждане были избиты на территории Польши, расследуется полицией. Мы решительно против любой формы насилия!», — заявило министерство иностранных дел Польши.

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