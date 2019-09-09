Луганск, 9 сентября 2019, 15:38 — REGNUM В населённом пункте Троицкое в заброшенном доме дети случайно нашли тайник с боеприпасами, заявил 9 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Как отметил Филипоненко, в ходе разбирательства выяснилось, что боеприпасы принадлежат третьей роте 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Ранее представитель Народной милиции сообщил, что в районе населённого пункта Крымское на пьяного боевика ВСУ уронили ящик с боеприпасами, причинив ему серьёзные травмы.
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