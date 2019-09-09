Луганск, , 15:38 — REGNUM В населённом пункте Троицкое в заброшенном доме дети случайно нашли тайник с боеприпасами, заявил 9 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«В результате обследования дома и прилегающей территории, сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, было обнаружено и изъято: двадцать килограммов пластида, 30 магазинов с патронами калибра 5.45, 400 патронов 7.62, 60 гранат ВОГ-25. Также на территории домовладения обнаружено и обезврежены три установленных на растяжках гранаты Ф-1», — рассказал он.

Как отметил Филипоненко, в ходе разбирательства выяснилось, что боеприпасы принадлежат третьей роте 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Ранее представитель Народной милиции сообщил, что в районе населённого пункта Крымское на пьяного боевика ВСУ уронили ящик с боеприпасами, причинив ему серьёзные травмы.

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