Владивосток, 29 августа 2019, 09:09 — REGNUM
Глава Владивостока Олег Гуменюк предварительно оценил ущерб от прошедших мощных дождей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Примерный ущерб инфраструктуре Владивостока составляет около 100 млн рублей», — озвучил мэр города 29 августа на заседании оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, Приморье находится во власти тропического циклона. В регионе действует режим ЧС. Реки выходят из берегов, сходят сели, размыто множество дорог и мостов. Дожди разной интенсивности продлятся в крае до конца недели.