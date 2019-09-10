Владивосток, , 03:37 — REGNUM Синоптики Владивостока ухудшили прогноз по предстоящему дождю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ожидаемый на субботу, 14 сентября ливень принесёт не 10 мм осадков, как прогнозировалось ранее, а 17 мм — таково уточнение метеорологов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильнейшие ливневые дожди, прошедшие во Владивостоке в конце августа, нанесли серьёзный ущерб: в городе падали опорные стены, деревья, потоки грязи и воды забивали ливневую канализацию, пониженные места города были подвергнуты подтоплениям, часть дорог была залита водой.